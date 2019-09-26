Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки свою частину стенограми

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом перед оприлюдненням тексту їх телефонної розмови та думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

Як повідомляє "Українська правда", про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами після зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Президент підкреслив, що вважає, що іноді дзвінки між президентами не мають публікуватись.

Читайте також Трамп просив Зеленського розглянути справу проти Байдена - стенограма

"Хоча я особисто гадаю, що іноді такі дзвінки між президентами незалежних країн, вони не повинні публікуватись. Тому що є геополітика, є якісь плани.

Я не розмовляв перед цим з президентом Трампом. Це була перша зустріч. Вчора ми просто потиснули руки і все. Він привітав мене, сказав, що не бачив, щоб скільки людей голосували за одну людину.

Я не проти, якщо потрібен там дозвіл юридичний...Я просто не знаю формат, чесно скажу, чи повинен там бути письмовий дозвіл. Я просто думав, що вони опублікують свою частину", – відповів президент на запитання щодо того, чи радився з ним Трамп перед тим, як оприлюднити стенограму.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Раніше Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.