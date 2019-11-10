ЗМІ назвали імена російських донорів партії прем'єра Британії

Консервативна партія британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала пожертви від дев'яти росіян, ймовірно пов’язаних з Кремлем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті комітету з питань розвідки та безпеки парламенту, публікацію якого уряд Джонсона заблокував.

Звіт мав бути оприлюднений цього тижня, але Джонсон вирішив зачекати з його публікацією на тлі побоювань, що це може коштувати йому електоральних втрат перед майбутніми виборами.

Читайте також Офіс прем'єра Британії заблокував публікацію звіту про вплив Росії

Утім, видання Sunday Times оприлюднило деталі звіту, які свідчать про зв’язки російських донорів консерваторів із російським урядом.

Серед російських донорів консерваторів, названих у звіті, є Александр Темерко, який працював у міністерстві оборони Росії і раніше хвалився, що дружить з прем'єр-міністром. За останні сім років Темерко пожертвував консерваторам понад 1,2 млн фунтів стерлінгів.

Серед інших донорів - Любов Чернухіна, одружена з Владіміром Чернухіним, колишнім союзником Путіна. Раніше Чернухіна заплатила 160 тисяч фунтів стерлінгів за тенісний матч Джонсона і експрем’єра Кемерона, а за минулий рік пожертвувала понад 450 тисяч фунтів стерлінгів.

У звіті також містяться занепокоєння з приводу колишнього російського шпигуна Александра Лебедєва, якому належать газети Evening Standard та Independent. Син Лебедєва Євгеній є близьким другом Джонсона і неодноразово приймав його на вечірках у замку в італійській Перуджі у час, коли Джонсон був мером Лондона та міністром закордонних справ.

Читайте також Уряд Британії заперечує навмисне затягування публікації звіту про втручання Росії

Джерела, які бачили звіт, розповіли Times, що причиною блокування публікації документа є висвітлення зв'язків між донорами консерваторів та ФСБ.

Розслідування Open Democracy цього тижня встановило, що Консервативна партія отримала за останній рік близько 500 тисяч фунтів стерлінгів від російських бізнесменів та їхніх партнерів. Це суттєво більше у порівнянні з попереднім роком, коли такі пожертви становили менше за 350 тисяч фунтів.