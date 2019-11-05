Уряд Британії заперечує навмисне затягування публікації звіту про втручання Росії

В уряді Великої Британії заперечують навмисне блокування публікації звіту парламентського комітету щодо ймовірного втручання Росії в британську політику до закінчення виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Канцлер герцогства Ланкастерського (посада у британському уряді) Майкл Гоув заявив, що підозри про навмисне затягування публікації документа абсолютно безпідставні.

"В окремих звітах комітетів, особливо коли вони стосуються делікатних питань, завжди буває, що є процес, через який вони повинні пройти, перш ніж вони будуть опубліковані, і буде опублікована відповідь. Цей нічим не відрізняється від стандартної процедури", - сказав Гоув.

Доповідь комітету з розвідки і безпеки парламенту отримала дозвіл на публікацію від служби безпеки, але ще не була схвалена з боку офісу прем'єр-міністра Бориса Джонсона і тому не буде опублікована до виборів 12 грудня.

Документ був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Однак голова комітету з розвідки і безпеки Домінік Грів заявив, що немає законних підстав для відстрочки публікації звіту.

"Ми як і раніше дуже розчаровані тим, що уряд не публікує цей звіт і не дає ніяких пояснень, чому він не повинен бути опублікований. Пояснення, які в даний час висуваються в зв'язку з тим, що терміни занадто короткі, повністю нещирі і вводять в оману ", - сказав Грів.