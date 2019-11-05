В уряді Британії пояснили відмову публікувати звіт про втручання РФ

Британський уряд у вівторок знову відмовився опублікувати звіт про можливе втручання Росії у вибори у Великій Британії, аргументуючи це тим, що уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона потрібно більше часу для належного вивчення документа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

Доповідь комітету з розвідки і безпеки парламенту отримала дозвіл на публікацію від служби безпеки, але не була схвалена з боку офісу прем'єр-міністра Бориса Джонсона і тому не буде опублікована до виборів 12 грудня.

Законодавці з різних партій, зокрема консерватори Джонсона, закликали уряд опублікувати звіт під час дебатів у Палаті громад. Але міністр закордонних справ Крістофер Пінчер запевнив, що немає нічого "незвичного" у тому, що перегляд таких звітів "потребує певного часу".

"Це не незвично, що час перелому - такий, який він є", - сказав Пінчер, зазначивши, що Джонсон ще має зробити "одну або кілька речей протягом останніх кількох тижнів".

Документ був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Голова комітету з розвідки і безпеки Домінік Грів заявив, що немає законних підстав для відстрочки публікації звіту.