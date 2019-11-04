Офіс прем'єра Британії заблокував публікацію звіту про вплив Росії

Кабінет британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заблокував публікацію парламентського звіту про вплив Росії на референдум щодо членства в ЄС 2016 року до проведення загальних виборів 12 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Guardian.

У документі на 50 сторінок парламентський комітет з питань розвідки та безпеки описує, як російський вплив міг спотворити результат референдуму щодо Brexit.

У понеділок на Даунінг-стріт повідомили, що не затвердять публікацію до розпуску парламенту у вівторок увечері. Це означає, що документ не може бути оприлюднено до виборів 12 грудня, пише видання.

Представник уряду відмовився повідомити, коли буде опублікована доповідь.

"Є звіти щодо процесів, які необхідно здійснити перед публікацією, і комітет добре ознайомлений із цим", - сказав він.

Глава комітету Домінік Грів заявив, що рішення не допустити публікацію до виборів приголомшує, і він не може зрозуміти, на якій підставі так було вирішено.

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"Протоколи цілком зрозумілі. Якщо у прем'єр-міністра є вагомі причини для запобігання публікації, він повинен пояснити комітету, чому, і зробити це протягом 10 днів після отримання звіту. Якщо ні, то він повинен бути опублікований", - сказав Грів.

Остаточний проєкт російського досьє, продукту 18-місячної роботи, був надісланий на Даунінг-стріт 17 жовтня та початково мав бути опублікований на початку цього тижня. Політичне схвалення документа очікувалося до кінця минулого тижня.

Вважається, що звіт комітету розглядає твердження про те, що російські гроші потрапили в британську політику та Консервативну партію зокрема. У ньому також є твердження, що Росія розпочала велику операцію щодо здійснення свого впливу у 2016 році на підтримку Brexit.

Протягом вихідних тіньова міністр закордонних справ Британії Емілі Торнберрі також підняла нові питання щодо зв'язків радника Джонсона Домініка Каммінгса з Росією та рівнів безпеки, які йому були довірені.