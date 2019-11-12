Трамп заблокував заяву на підтримку України після нападу РФ на Азові - експомічник

Ексрадник колишнього спецпредставника США щодо України Крістофер Андерсон, надаючи свідчення у Конгресі у справі імпічменту Дональда Трампа, заявив, що президент США був проти оприлюднення заяви на підтримку України після нападу РФ на українські кораблі біля Керченської протоки.

Це випливає зі стенограми свідчень, яку наводить видання Washington Post, пише "Європейська правда".

Андерсон заявив, що чиновники Держдепартаменту, такі як він, і інші експерти щодо України рекомендували Білому дому виступити з різкою заявою, що засуджує Росію за напад на українські кораблі наприкінці 2018 року.

За його словами, вони здивувалися, коли Трамп відхилив цю рекомендацію.

Андерсон сказав, що він і Курт Волкер "дуже підтримували" таку заяву з Білого дому, яка б засуджувала Росію. Проте, за його словами, Трамп ввів "ембарго на будь-які заяви" на підтримку України.

Разом з тим державний секретар Майк Помпео та посол США в ООН Ніккі Хейлі засудили дії Росії, сказав Андерсон. За словами ексрадника, українці постійно перепитували його, чому Білий дім ніколи не висловлював своєї підтримки.

Нагадаємо, після нападу РФ біля Керченської протоки Державний департамент виступив з офіційною заявою Майка Помпео, у якій він засудив агресивні дії Росії.

Дональд Трамп, зі свого боку, через добу після нападу заявив журналістам, що "нам не подобається те, що відбувається", та що "європейські лідери не в захваті".