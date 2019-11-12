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Трамп заблокировал заявление в поддержку Украины после нападения РФ на Азове - экс-помощник

Вторник, 12 ноября 2019, 08:56

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, давая показания в Конгрессе по делу импичмента Дональда Трампа, заявил, что президент США был против обнародования заявления в поддержку Украины после нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Это следует из стенограммы показаний, которую наводит издание Washington Post, пишет "Европейская правда".

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Андерсон заявил, что чиновники Госдепартамента, такие как он, и другие эксперты по Украине рекомендовали Белому дому выступить с резким заявлением, осуждающим Россию за нападение на украинские корабли в конце 2018 года.

По его словам, они удивились, когда Трамп отклонил эту рекомендацию.

Андерсон сказал, что он и Курт Волкер "очень поддерживали" такое заявление Белого дома, которое бы осуждало Россию. Однако, по его словам, Трамп ввел "эмбарго на любые заявления" в поддержку Украины.

Вместе с тем государственный секретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли осудили действия России, сказал Андерсон. По словам экс-советника, украинцы постоянно спрашивали его, почему Белый дом никогда не высказывал своей поддержки.

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Напомним, после нападения РФ у Керченского пролива Государственный департамент выступил с официальным заявлением Майка Помпео, в котором он осудил агрессивные действия России.

Дональд Трамп, со своей стороны, через сутки после нападения заявил журналистам, что "нам не нравится то, что происходит", и что "европейские лидеры не в восторге".

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