В Іспанії досягли попередньої угоди про уряд - ЗМІ

Іспанські соціалісти виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса досягли попередньої післявиборчої угоди з крайньо лівою партією Podemos.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило Reuters джерело серед соціалістів у вівторок, не надаючи жодних деталей.

Вибори в неділю - четверті за чотири роки в країні - залишили парламент Іспанії ще більш роздробленим, ніж попереднє голосування у квітні, а соціалісти лідирують, але далекі від більшості.

Газета La Vanguardia заявила, що попередня угода між двома партіями зосереджена на коаліційному уряді. Якщо це буде підтверджено, це буде перший коаліційний уряд Іспанії з моменту повернення країни до демократії.

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Однак поєднання 120 місць соціалістів та 35, отриманих Podemos, було б недостатньо, щоб забезпечити більшість в 350-місному парламенті.

Санчес та лідер Podemos Пабло Іглесіас зустрінуться вдень 12 листопада. Далі буде спільна декларація.

Дві партії намагалися і не змогли укласти урядову угоду після квітневих виборів, що змусило Санчеса призначити повторні вибори.