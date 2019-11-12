В Іспанії досягли попередньої угоди про уряд - ЗМІ
Іспанські соціалісти виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса досягли попередньої післявиборчої угоди з крайньо лівою партією Podemos.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило Reuters джерело серед соціалістів у вівторок, не надаючи жодних деталей.
Вибори в неділю - четверті за чотири роки в країні - залишили парламент Іспанії ще більш роздробленим, ніж попереднє голосування у квітні, а соціалісти лідирують, але далекі від більшості.
Газета La Vanguardia заявила, що попередня угода між двома партіями зосереджена на коаліційному уряді. Якщо це буде підтверджено, це буде перший коаліційний уряд Іспанії з моменту повернення країни до демократії.
Однак поєднання 120 місць соціалістів та 35, отриманих Podemos, було б недостатньо, щоб забезпечити більшість в 350-місному парламенті.
Санчес та лідер Podemos Пабло Іглесіас зустрінуться вдень 12 листопада. Далі буде спільна декларація.
Дві партії намагалися і не змогли укласти урядову угоду після квітневих виборів, що змусило Санчеса призначити повторні вибори.