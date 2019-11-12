В Испании достигли предварительного соглашения о правительстве – СМИ

Испанские социалисты исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса достигли предварительного послевыборного соглашения с крайне левой партией Podemos.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил источник Reuters во вторник, не уточняя никаких деталей.

Выборы в воскресенье – четвертые в стране за четыре года - оставили парламент Испании еще более раздробленным, чем предварительное голосование в апреле, а социалисты лидируют, но далеки от большинства.

Газета La Vanguardia заявила, что предварительное соглашение между двумя партиями сосредоточено на коалиционном правительстве. Если это будет подтверждено, это будет первое коалиционное правительство Испании с момента возвращения страны к демократии.

Читайте также Парламент Каталонии принял резолюцию по самоопределению

Однако 120 мест социалистов и 35, полученных Podemos, было бы недостаточно, чтобы обеспечить большинство в 350-местном парламенте.

Санчес и лидер Podemos Пабло Иглесиас встретятся днем ​​12 ноября. Далее будет совместная декларация.

Две партии пытались и затруднились заключить правительственное соглашение после апрельских выборов заставило Санчеса назначить повторные выборы.