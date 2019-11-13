Хвилі на площі Святого Марка: Венецію затопила рекордна за 50 років повінь
Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
"Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями", - заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.
Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.
78-річний місцевий житель загинув від ураження електричним струмом під час виливання води з його будинку.
Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі. Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев'яних платформ, встановлених для пересування.
Situazione drammatica pic.twitter.com/gS63ZK2j3Q— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019
Виняткова повінь, в якій мер звинуватив кліматичну кризу, стала "раною, яка залишить постійний слід", сказав він.
Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста.