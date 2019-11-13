Хвилі на площі Святого Марка: Венецію затопила рекордна за 50 років повінь

Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями", - заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.

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78-річний місцевий житель загинув від ураження електричним струмом під час виливання води з його будинку.

AFp

Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі. Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев'яних платформ, встановлених для пересування.

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Виняткова повінь, в якій мер звинуватив кліматичну кризу, стала "раною, яка залишить постійний слід", сказав він.

Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста.