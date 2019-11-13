Волны на площади Святого Марка: Венецию затопило рекордное за 50 лет наводнение

Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра, когда в городе прозвучала сигнализация, сообщающая о наводнении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Сейчас мы сталкиваемся с чрезвычайно высоким приливом. Все мобилизованы, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями", - заявил в Twitter мэр Венеции Луиджи Брюгнаро.

Только один раз, с тех пор как начали вести записи в 1923 году, вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Читайте также Венеция запрещает большим круизным лайнерам заходить в исторический центр

78-летний местный житель погиб от удара электрическим током, когда откачивал воду из своего дома.

AFp

Береговая охрана применила дополнительные лодки для использования в целях скорой помощи. Некоторые туристы падали в воду со специальных деревянных платформ, установленных для передвижения.

EPA

Исключительное наводнение, в котором мэр обвинил климатический кризис, стало "раной, которая оставит постоянный след", сказал он.

Высокая вода особенно влияет на площадь Святого Марка, поскольку она расположена в одной из самых низких частей города.