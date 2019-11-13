Контроверсійну назву посади єврокомісара з міграції змінять

Суперечлива назва посади у Єврокомісії "Захист нашого європейського способу життя" (раніше "Міграція") буде змінена на "Пропагування нашого європейського способу життя".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Ідея зміни назви "полягає у тому, щоб уточнити конкретне призначення" цього портфелю, сказав він. Новий варіант буде "позитивнішим", зазначив Мамер.

У середу наступний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також погодилася змінити дві назви інших посад, підтвердила лідер депутатської групи соціалістів і демократів Іратхе Гарсія, пише EUobserver.

Ці поступки сталися напередодні вирішальних слухань нових кандидатів у єврокомісари.

Фон дер Ляєн перейменувала низку посад у новій Єврокомісії, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання.

Назву "Захист нашого європейського способу життя" критикували представники неурядових організацій, політики і звичайні користувачі соціальних мереж.