"Ксенофобія і огида": в Європі критикують нову назву посади єврокомісара з міграції

Майбутню президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн звинуватили у створенні нової посади з ксенофобським підтекстом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Фон дер Ляєн перейменували низку посад у новій Єврокомісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання.

Зокрема, посада єврокомісара з питань міграції внутрішніх справ та громадянства матиме назву "Захист Європейського способу життя". Нову назву швидко розкритикували представники неурядових організацій, політики і звичайні користувачі соціальних мережах.

"Створення портфеля "Захист європейського способу життя" у відповідь на "законні побоювання та занепокоєння щодо впливу нерегулярної міграції" є цілком помилковим і ганебним", - написала у Twitter євродепутатка з Нідерландів Софі ін 'т Велд, закликавши скасувати цю назву до затвердження складу комісії в Європарламенті.

Creating a portfolio “Protection of the European way of life” in response to “legitimate fears and concerns about the impact of irregular migration” is totally misguided and reprehensible. #VDL should withdraw it before the confidence vote in @Europarl_EN @RenewEurope pic.twitter.com/oiahvaoLt9