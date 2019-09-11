"Ксенофобія і огида": в Європі критикують нову назву посади єврокомісара з міграції
Майбутню президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн звинуватили у створенні нової посади з ксенофобським підтекстом.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
Фон дер Ляєн перейменували низку посад у новій Єврокомісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання.
Зокрема, посада єврокомісара з питань міграції внутрішніх справ та громадянства матиме назву "Захист Європейського способу життя". Нову назву швидко розкритикували представники неурядових організацій, політики і звичайні користувачі соціальних мережах.
"Створення портфеля "Захист європейського способу життя" у відповідь на "законні побоювання та занепокоєння щодо впливу нерегулярної міграції" є цілком помилковим і ганебним", - написала у Twitter євродепутатка з Нідерландів Софі ін 'т Велд, закликавши скасувати цю назву до затвердження складу комісії в Європарламенті.
Creating a portfolio “Protection of the European way of life” in response to “legitimate fears and concerns about the impact of irregular migration” is totally misguided and reprehensible. #VDL should withdraw it before the confidence vote in @Europarl_EN @RenewEurope pic.twitter.com/oiahvaoLt9— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) September 10, 2019
Німецька євродепутатка Ска Келлер, яка очолює групу партії "Зелені" в Європарламенті, висловила стурбованість тим, що нова посада передбачає "протиріччя між підтримкою біженців та європейськими цінностями".
Французький євродепутат Демієн Кареме заявив, що нова назва - "гидота". "Вона виглядає досить красиво, але коли хтось усвідомлює, що це означає, що людина буде відповідальна за міграцію, інтеграцію та безпеку, то це абсолютно огидно", - додав Кареме.
Керівник офісу європейських інституцій Amnesty International Ева Гедді заявила: "Поєднання міграції з безпекою у портфелі Уповноваженого з питань захисту нашого європейського способу життя ризикує надіслати тривожне повідомлення".
Нову посада має отримати грек Маргаритіс Схінас, який тривалий час працює в Єврокомісії.
Офіс фон дер Ляєн відповів на критику, вказавши, що назва портфеля містилася в публічних стратегічних документах з липня, і що метою офісу була координація транскордонного розвитку та боротьба з тероризмом, а також захист цінностей і демократія.