Спорное название должности еврокомиссара по миграции изменят

Спорное название должности в Еврокомиссии "Защита нашего европейского образа жизни" (ранее "Миграция") будет изменено на "Пропаганда нашего европейского образа жизни".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Идея изменения названия "заключается в том, чтобы уточнить конкретное назначение" этого портфеля, сказал он. Новый вариант будет "позитивным", отметил Мамер.

В среду следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также согласилась изменить два названия других должностей, подтвердила лидер депутатской группы Иратхе Гарсия, пишет EUobserver.

Эти уступки произошли накануне решающих слушаний новых кандидатов в еврокомиссары.

Фон дер Ляйен переименовала ряд должностей в новой Еврокомиссии, чтобы сделать их менее официальными и более ориентированными на поставленные задачи.

Название "Защита нашего европейского образа жизни" критиковали представители неправительственных организаций, политики и обычные пользователи социальных сетей.