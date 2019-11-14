Ryanair відкриває третій рейс з Херсона до Європи

Авіакомпанія Ryanair анонсувала відкриття третього за рахунком маршруту з Херсона — до Катовіце, що за 80 кілометрів від Кракова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.

Польоти почнуть виконуватися з 15 січня 2020 року з частотою два рази на тиждень щосереди та щонеділі.

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У Ryanair підкреслили, що новий маршрут стане частиною зимового і літнього розкладу польотів 2020 року.

В системі бронювання вказано, що фактичним оператором стане польська бюджетна авіакомпанія Buzz, яка входить до групи Ryanair і раніше мала назву Ryanair Sun.

Квитки в одну сторону коштують від 20 євро. Найдешевший тариф включає перевезення тільки невеликої ручній поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Раніше Ryanair відкрив продаж квитків на рейси Херсон-Краків, які почнуть виконувати з 17 грудня 2019 року, і рейси Херсон-Відень, які запустять з 30 березня 2020 року.