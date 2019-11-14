Ryanair открывает третий рейс из Херсона в Европу

Авиакомпания Ryanair анонсировала открытие третьего по счету маршрута из Херсона - в Катовице, что в 80 км от Кракова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Полеты начнут выполняться с 15 января 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

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В Ryanair подчеркнули, что новый маршрут станет частью зимнего и летнего расписания полетов 2020 года.

В системе бронирования указано, что фактическим оператором станет польская бюджетная авиакомпания Buzz, которая входит в группу Ryanair и ранее называлась Ryanair Sun.

Билеты в одну сторону стоят от 20 евро. Самый дешевый тариф включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Ранее Ryanair открыл продажу билетов на рейсы Херсон-Краков, которые начнут выполнять с 17 декабря 2019 года, и рейсы Херсон-Вена, которые запустят с 30 марта 2020 года.