Естонський депутат: Латвія - найслабша ланка оборони країн Балтії

Професійна армія Латвії не здатна захистити свою територію і є найслабшою ланкою оборони країн Балтії, заявив депутат Рійгікогу від Партії реформ, колишній командувач силами оборони Естонії Антс Лаанеотс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Лаанеотс заявив, що через свою позицію він навіть посварився з владою Латвії.

"6000 вояків в питаннях оборони Латвії нічого не вирішать. Якщо навіть додати до них 8 або 11 тисяч добровольців, то це все одно нічого не вирішує", - сказав Лаанеотс.

"Професійна армія, яка зараз є в Латвії, дуже дорога, а резервів немає. У масштабах маленької держави ця збройна сила нічого не зможе зробити проти східного сусіда", - пояснив Лаанеотс.

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Лаанеотс додав, що Росія почала переозброєння. "Очевидно, йде підготовка якоїсь агресії", - припустив він.

"Всі моляться на США, щоб вони прийшли на допомогу, але в Західній Європі вистачає народу. Інша справа, що після закінчення Холодної війни і розвалу Радянського союзу всі себе деформували. Тут проблеми великі", - заявив Лаанеотс.

"Скажу чесно, Естонія і Литва вважають Латвію найслабшою ланкою в обороні країн Балтії", - додав парламентар.

Днями міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що на цей момент безпека країни перебуває "в непоганому положенні", адже НАТО забезпечило довгострокову присутність своїх сил на її території.

Проте для гарантування безпеки Рига потребує бойові вертольоти, американські системи Patriot, посилення флоту, а також двосторонні договори з різними країнами-учасницями НАТО, щоб ті надали Латвії постійний військовий контингент, пояснив він.