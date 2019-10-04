Росії не вдасться захопити Литву за 36 годин - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що представлений три роки тому сценарій аналітичного центру RAND, в якому сказано, що Росія зможе захопити Литву протягом 36 годин - занадто песимістичний.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
У лютому 2016 року військові аналітики центру RAND Corporation змоделювали ситуацію можливої агресії РФ проти країн Балтії. Одним з висновків на основі цього моделювання стало те, що максимум за 60 годин РФ може захопити Ригу і Таллінн навіть в умовах найбільш ефективного опору.
"Це занадто песимістичний підхід. Я говорив з нашими генералами, вони запевнили мене, що за два дні захопити Литву не вдасться, оскільки, за їхніми підрахунками, це займе 3-4 тижні. Якщо це так, то ми можемо розраховувати на допомогу союзників із НАТО", - сказав Науседа.
Говорячи про політику Литви щодо Росії, президент підкреслив, що він запропонував "діалог замість боротьби".
Науседа підкреслив, що відносини з Росією на шкоду Україні не будуть відновлені. "Російська агресія відносно України є неприпустимою. Якщо ми будемо намагатися в односторонньому порядку поліпшити відносини з Росією на шкоду Україні, то це буде погане рішення, оскільки ми добре знаємо російських політиків. Якщо підеш на односторонні компроміси, вони розцінять це як прояв слабкості", - додав литовський лідер.
Нагадаємо, Литва і Польща домовилися зарахувати по одній бригаді до діючого в місті Ельблонг Штабу Північно-Східної дивізії з метою захисту так званого Сувалкського коридору.
Аналітики відзначають, що в разі війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, щоб відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.