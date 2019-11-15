Эстонский депутат назвал Латвию самым слабым звеном обороны стран Балтии

Профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии, заявил депутат Рийгикогу от Партии реформ, бывший командующий силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Лаанеотс заявил, что из-за своей позиции он даже поссорился с властями Латвии.

"6000 воинов в вопросах обороны Латвии ничего не решат. Если даже добавить к ним 8 или 11 000 добровольцев, то это все равно ничего не решает", - сказал Лаанеотс.

"Профессиональная армия, которая сейчас есть в Латвии, очень дорогая, а резервов нет. В масштабах маленького государства эта вооруженная сила ничего не сможет сделать против восточного соседа", - пояснил Лаанеотс.

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Лаанеотс добавил, что Россия начала перевооружение. "Очевидно, идет подготовка какой-то агрессии", - предположил он.

"Все молятся на США, чтобы они пришли на помощь, но в Западной Европе хватает народа. Другое дело, что после окончания Холодной войны и развала Советского Союза все себя деформировали. Здесь проблемы большие", - заявил Лаанеотс.

"Скажу честно, Эстония и Литва считают Латвию слабым звеном в обороне стран Балтии", - добавил парламентарий.

На днях министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на данный момент безопасность страны находится "в хорошем положении", ведь НАТО обеспечило долгосрочное присутствие своих сил на ее территории.

Однако для обеспечения безопасности Рига нуждается боевые вертолеты, американские системы Patriot, усиление флота, а также двусторонние договоры с различными странами-участницами НАТО, чтобы те предоставили Латвии постоянный воинский контингент, пояснил он.