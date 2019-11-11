Латвії потрібен постійний контингент НАТО, бойові вертольоти і американські Patriot - міністр

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що на цей момент безпека Латвії перебуває "в непоганому положенні", адже НАТО гарантувало довгострокову присутність своїх сил, проте слід пам'ятати, що нинішній іноземний контингент "не гарантований навічно".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Уряди в країнах НАТО час від часу змінюються, і "не всі політики однаково розуміють геополітичну ситуацію і історію Балтії", сказав Пабрікс в інтерв'ю агентству LETA.

Тому Пабрікс хотів би укласти більш ґрунтовні договори з різними країнами-учасницями НАТО, щоб ті надали Латвії постійний військовий контингент. Міністр оборони визнав, що нині тривають переговори з усіма державами, солдати яких дислоковані на латвійській землі - зокрема і з США. Що стосується Сполучених Штатів, то Пабрікс заявив, що "Латвія виразно хотіла б бачити тут постійна присутність США".

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"Ще хотілося б бачити присутність більш різноманітного озброєння - наприклад, бойові вертольоти. Також нас задовольнило б розміщення пари американських ракетних систем Patriot", - сказав Пабрікс, згадавши і "додаткове забезпечення берегової охорони" разом із "невеликою, але ефективною присутністю морських сил в Лієпаї".

На думку міністра оборони Латвії, ці кроки допомогли б Латвії відчути себе в набагато, набагато більшій безпеці і "досить далекою від зухвалої поведінки Росії".

Нагадаємо, торік уряд Латвії підтримав придбання чотирьох американських вертольотів Black Hawk загальною вартістю 175 млн євро.