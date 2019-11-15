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У Зеленського підтвердили дату зустрічі з Путіним

П'ятниця, 15 листопада 2019, 17:51

У Зеленського офіційно підтвердили, що зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбудеться 9 грудня в Парижі.

Інформацію про це офіс президента підтвердив у п'ятницю ввечері, пише "Європейська правда". 

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови – згодом", - повідомляється на Facebook-сторінці офісу.

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У п'ятницю Єлисейський палац повідомив, що зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі.

За інформацією джерел "Європейської правди", ініціатива щодо дати була французька. Остаточне затвердження дати зустрічі очікувалось з російської сторони.

Французькі ЗМІ цитують заяву Єлисейського палацу, за якою метою зустрічі є "відкрити нову послідовність імплементації Мінських домовленостей". 

Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" відбулася у жовтні 2016 року.

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