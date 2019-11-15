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У Зеленского подтвердили дату встречи с Путиным

Пятница, 15 ноября 2019, 17:51

У Зеленского официально подтвердили, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже.

Информацию офис президента подтвердил в пятницу вечером, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - сообщается на Facebook-странице офиса.

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В пятницу Елисейский дворец сообщил, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.

По информации источников "Европейской правды", инициатива о дате исходила от Франции. Окончательное утверждение даты встречи ожидалось с российской стороны.

Французские СМИ цитируют заявление Елисейского дворца, что цель встречи – "открыть новую последовательность имплементации Минских договоренностей".

Последняя встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года.

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