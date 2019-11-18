ЄС та США відреагували на масові протести в Грузії

ЄС та США закликали сторони до діалогу в Грузії, де після провалу реформи виборчої системи почалися протести.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у поширеній в неділю спільній заяві посольства США і представництва Євросоюзу в Грузії.

Влітку США і ЄС сприйняли ініціативу про прискорений перехід до повністю пропорційних парламентських виборів "як важливий крок грузинської демократії", за яким слідував "політичний консенсус і зобов'язання всіх сторін працювати в цьому напрямку", сказано в заяві.

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"Несподіване припинення цього процесу минулого четверга посилило недовіру і підвищило напруженість у відносинах між правлячою партією і іншими політичними силами, а також громадянським суспільством", - констатують диппредставництва США і ЄС.

"З урахуванням ситуації, що склалася, ми вважаємо, що необхідно негайно почати роботу з відновлення довіри на основі спокійного і шанобливого діалогу між урядом, всіма політичними партіями і громадянським суспільством з метою пошуку шляху, який буде прийнятним для всіх", - сказано в заяві.

Диппредставництва також висловили підтримку права на мирні зібрання та свободу вираження, проте закликали мітингувальників діяти в рамках закону і Конституції.

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Нагадаємо, у неділю тисячі людей вийшли на протест у Тбілісі з вимогою провести виборчу реформу.

Протестувальники, серед іншого, оголосили блокаду парламенту.

Головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.