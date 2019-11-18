Протестувальники у Тбілісі заблокували будівлю парламенту

Політики та частина учасників акції протесту провели ніч на території біля будівлі парламенту Грузії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "ИнтерпрессНьюс".

Це сталося після того, як у неділю тисячі людей вийшли на протест у Тбілісі із вимогою провести виборчу реформу.

Протягом всієї ночі на території біля парламенту було спокійно. Відбулися декілька дрібних інцидентів, які правоохоронці швидко зупинили. З усіх боків будівлі парламенту стоять намети.

Крім того, барикади з мішків з піском і залишками будівельних матеріалів влаштовані на вулицях Читадзе, Зубалашвілі і Чичинадзе та біля входів до парламенту, а з боку вулиці Чичинадзе парламентські ворота замкнені на замок.

На всій території біля парламенту залишаються правоохоронці, обмежено автомобільний рух.

За словами учасників акції, депутати не зможуть увійти в будівлю до тих пір, поки головна вимога протестувальників про проведення виборів за пропорційною системою не буде задоволена.

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Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.