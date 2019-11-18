ЕС и США отреагировали на массовые протесты в Грузии

ЕС и США призвали стороны к диалогу в Грузии, где после провала реформы избирательной системы начались протесты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении посольства США и представительства Евросоюза в Грузии.

Летом США и ЕС восприняли инициативу об ускоренном переходе к полностью пропорциональным парламентским выборам "как важный шаг грузинской демократии", за которым следует "политический консенсус и обязательства всех сторон работать в этом направлении", говорится в заявлении.

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"Неожиданное прекращение этого процесса в прошлый четверг усилило недоверие и повысило напряженность в отношениях между правящей партией и другими политическими силами, а также гражданским обществом", - констатируют диппредставительства США и ЕС.

"С учетом сложившейся ситуации мы считаем, что необходимо немедленно начать работу по восстановлению доверия на основе спокойного и уважительного диалога между правительством, всеми политическими партиями и гражданским обществом для поиска пути, который будет приемлемым для всех", - сказано в заявлении.

Диппредставительства также выразили поддержку права на мирные собрания и свободу выражения, однако призвали митингующих действовать в рамках закона и Конституции.

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Напомним, в воскресенье тысячи людей вышли на протест в Тбилиси с требованием провести избирательную реформу.

Протестующие, среди прочего, объявили блокаду парламента.

Главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.