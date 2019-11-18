Опозиція не здобула місць на виборах у Білорусі

Опубліковані на початку понеділка попередні результати парламентських виборів у Білорусі показали, що жоден кандидат від опозиції не виграв місця у законодавчому органі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Явка виборців склала 77%. На попередніх виборах 2016 року два представники опозиції вибороли мандати вперше за 20 років, але жодному з них цього разу не було дозволено балотуватися.

Лукашенко оголосив у неділю, що балотуватиметься на президентських виборах 2020 року.

Читайте також Угода про партнерство з Білоруссю залежить від питання БелАЕС - ЄС

Він заявив, що білоруський народ може змістити його з посади наступного року, якщо він більше не хоче його бачити його президентом, зазначивши, що не триматиметься за крісло.

Білоруський президент також засумнівався в доцільності союзу з Росією і сказав, що країна втрачає щорічно по 9 млрд доларів.

Напередодні виборів було кілька помірних акцій протесту за участі близько 300-400 людей. За словами опозиції, результат виборів був заздалегідь визначений.

"Результат давно визначений. Влада обрала затверджених кандидатів. Зміна влади в Білорусі неможлива через вибори", - заявив Мікола Статкевич, провідний опозиційний діяч.