Оппозиция не получила мест на выборах в Беларуси

Опубликованные в начале понедельника предварительные результаты парламентских выборов в Беларуси показали, что ни один кандидат от оппозиции не получил места в законодательном органе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Явка избирателей составила 77%. На предыдущих выборах в 2016 году два представителя оппозиции завоевали мандаты впервые за 20 лет, но ни одному из них на этот раз не было разрешено баллотироваться.

Лукашенко объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года.

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Он заявил, что белорусский народ может сместить его с поста в следующем году, если он больше не хочет его видеть его президентом, заявив, что не будет цепляться за кресло.

Белорусский президент также усомнился в целесообразности союза с Россией и сказал, что страна теряет ежегодно по 9 млрд долларов.

Накануне выборов было несколько умеренных акций протеста с участием около 300-400 человек. По словам оппозиции, результат выборов был заранее определен.

"Результат давно определен. Власть выбрала утвержденных кандидатов. Смена власти в Беларуси невозможна из-за выборов", - заявил Микола Статкевич, ведущий оппозиционный деятель.