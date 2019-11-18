Оппозиция не получила мест на выборах в Беларуси
Опубликованные в начале понедельника предварительные результаты парламентских выборов в Беларуси показали, что ни один кандидат от оппозиции не получил места в законодательном органе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Явка избирателей составила 77%. На предыдущих выборах в 2016 году два представителя оппозиции завоевали мандаты впервые за 20 лет, но ни одному из них на этот раз не было разрешено баллотироваться.
Лукашенко объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года.
Он заявил, что белорусский народ может сместить его с поста в следующем году, если он больше не хочет его видеть его президентом, заявив, что не будет цепляться за кресло.
Белорусский президент также усомнился в целесообразности союза с Россией и сказал, что страна теряет ежегодно по 9 млрд долларов.
Накануне выборов было несколько умеренных акций протеста с участием около 300-400 человек. По словам оппозиции, результат выборов был заранее определен.
"Результат давно определен. Власть выбрала утвержденных кандидатов. Смена власти в Беларуси невозможна из-за выборов", - заявил Микола Статкевич, ведущий оппозиционный деятель.