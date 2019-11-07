Угода про партнерство з Білоруссю залежить від питання БелАЕС - ЄС

Євросоюз буде готовий підписати новий документ про взаємини з Білоруссю (так звані "Пріоритети партнерства") лише в разі досягнення домовленості щодо Білоруської атомної електростанції (БелАЕС), яку будують в Островці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, заявив єврокомісар з політики сусідства та питань розширення Йоганес Ган, виступаючи на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ в Брюсселі в четвер, 7 листопада.

Провідною темою засідання стало майбутнє розширення Євросоюзу, однак євродепутати запитали Гана і про відносини з Білоруссю. "Наша мета - завершити, нарешті, роботу над "Пріоритетами партнерства". У цьому випадку результат залежить від того, чи знайдемо ми рішення щодо АЕС в Островці", - сказав єврокомісар.

Як відомо, Брюссель і Мінськ ведуть переговори про документ під назвою "Пріоритети партнерства". В Євросоюзі заявляють, що ця угода, покликана створити нові рамки для взаємодії, ознаменує "новий етап" у відносинах з Білоруссю.

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Білорусь уже завершила внутрішньодержавні процедури щодо угод з Європейським союзом про спрощення візового режиму та реадмісію.

Нагадаємо, наступного тижня відбудеться перший за останні кілька років візит президента Білорусі Александра Лукашенка до ЄС. 12 листопада він відвідає Австрію.

Будівництво АЕС в Білорусі викликає спротив насамперед в Литві, адже станція розташована за 50 кілометрів від її столиці Вільнюса. Перший енергоблок БелАЕС планують запустити 2020 року.

Литовський уряд каже, що при будівництві БелАЕС не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Мета цього закону - обґрунтувати обмеження імпорту електроенергії. Уряд згодом затвердив план, як блокувати імпорт електроенергії, яка вироблятиметься на білоруській АЕС.