Президента Сербії виписали з лікарні

Президента Сербії Александара Вучича виписали з лікарні, де він проходив терапію у зв'язку із загостренням серцево-судинних проблем у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Чиновники заявили, що Вучич почуває себе краще після того, як його поклали до військового шпиталю в Белграді.

Сербські ЗМІ повідомляли раніше, що 49-річний Вучич страждає від високого артеріального тиску.

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Провладні ЗМІ заявляють, що його стан погіршився після "невідповідних" запитань журналістів про корупцію міністрів уряду.

Вучич став прем’єр-міністром у 2014 році та був обраний президентом у 2017 році.

Хоча роль президента церемоніальна, він зберігає політичний контроль як голова Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.

З тих пір він стикається зі звинуваченнями у обмеженні свободи ЗМІ та демократії.