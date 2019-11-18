Президента Сербии выписали из больницы
Президента Сербии Александара Вучича выписали из больницы, где он проходил терапию в связи с обострением сердечно-сосудистых проблем в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Чиновники заявили, что Вучич чувствует себя лучше после того, как его положили в военный госпиталь в Белграде.
Сербские СМИ сообщали ранее, что 49-летний Вучич страдает от высокого артериального давления.
Провластные СМИ заявляют, что его состояние ухудшилось после "неподходящих" вопросов журналистов о коррупции министров правительства.
Вучич стал премьер-министром в 2014 году и был избран президентом в 2017 году.
Хотя роль президента – церемониальная, он сохраняет политический контроль как председатель Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.
С тех пор он сталкивается с обвинениями в ограничении свободы СМИ и демократии.