Президента Сербии выписали из больницы

Президента Сербии Александара Вучича выписали из больницы, где он проходил терапию в связи с обострением сердечно-сосудистых проблем в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Чиновники заявили, что Вучич чувствует себя лучше после того, как его положили в военный госпиталь в Белграде.

Сербские СМИ сообщали ранее, что 49-летний Вучич страдает от высокого артериального давления.

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Провластные СМИ заявляют, что его состояние ухудшилось после "неподходящих" вопросов журналистов о коррупции министров правительства.

Вучич стал премьер-министром в 2014 году и был избран президентом в 2017 году.

Хотя роль президента – церемониальная, он сохраняет политический контроль как председатель Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.

С тех пор он сталкивается с обвинениями в ограничении свободы СМИ и демократии.