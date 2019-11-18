Макрон обговорив із Путіним підготовку до саміту "нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу.

"Обговорення було зосереджено на підготовці саміту у "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року, який збере у Парижі глав держав та урядів Франції, Німеччини, Росії та України", - йдеться у повідомленні.

Макрон також привітав повідомлення про повернення в Україну трьох кораблів, захоплених росіянами у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

"Цей жест був очікуваний і допомагає формувати впевненість у діалозі між Росією та Україною", - сказав він.

На сайті Кремля у повідомленні про розмову Путіна і Макрона зазначено, що російський президент наголосив "на необхідності виконання Києвом зобов'язань із політичних аспектів внутрішньоукраїнського врегулювання. Перш за все мова йде про набуття чинності закону про особливий статус Донбасу".

Також повідомляється, що президенти обговорювали ситуацію в Сирії, на сайті Єлисейського палацу про це не згадується.

Нагадаємо, 15 листопада Макрон обговорював підготовку саміту "нормандської четвірки" з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Остання "нормандська зустріч" пройшла у жовтні 2016 року.