Зеленський і Макрон домовились про візит президента Франції в Україну

Президенти України і Франції під час телефонної розмови у п'ятницю домовились про здійснення візиту французького президента до України.

Як пише "Європейська правда", про це проінформувала пресслужба офісу глави держави.

Макрон і Зеленський у п'ятничній розмові обговорювали проведення саміту в "нормандському форматі", який, як відомо, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Макрон наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, аби саміт відбувся, зазначили в офісі президента.

У пресслужбі додали, що лідери скоординували підготовку "змістовного наповнення зустрічі" на найвищому рівні.

Також вони обговорили економічну співпрацю двох країн і "домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Французької республіки до України", додали у відомстві.

Остання "нормандська зустріч" пройшла у жовтні 2016 року.