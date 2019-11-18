Макрон обсудил с Путиным подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил подготовку к встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.

"Обсуждение было сосредоточено на подготовке саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года, который соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - говорится в сообщении.

Макрон также приветствовал сообщение о возвращении в Украину трех кораблей, захваченных россиянами в ноябре 2018 года у Керченского пролива.

"Этот жест был ожидаемый и помогает формировать уверенность в диалоге между Россией и Украиной", - сказал он.

На сайте Кремля в сообщении о разговоре Путина и Макрона указано, что российский президент отметил "необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса".

Также сообщается, что президенты обсуждали ситуацию в Сирии, но на сайте Елисейского дворца об этом не упоминается.

Напомним, 15 ноября Макрон обсуждал подготовку саммита "нормандской четверки" с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.