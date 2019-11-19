Умов для вільних виборів на Донбасі зараз немає – Брок

Спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок заявив, що зараз умов для проведення вільних виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу немає.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Перш за все, фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна на них не погодиться. Приміром, зараз умов для них немає, бо для виборів точно недостатньо розведення військ на цих невеличких ділянках (у Петрівському та Золотому. – ЄП) і обміну ув’язненими", - сказав він.

Він додав, що вибори можливі лише після виконання цілої низки умов, серед яких – контроль Києва над кордоном з РФ.

"Щоби говорити про вибори, має бути встановлений контроль над зовнішнім кордоном, має бути вирішене питання медіа, треба вирішити щось із правом голосу людей, які поїхали з Донбасу, і багато інших питань", - зауважив спецпредставник президента Єврокомісії.

Він підкреслив, що встановлення контролю над кордоном є питанням переговорів.

"Як саме це зробити – це питання переговорів. Зараз на столі є ідея про спільний контроль за кордоном з боку України та ОБСЄ. Для України питання контролю за кордоном – це питання суверенітету", - зауважив Ельмар Брок, не ставши прогнозувати, коли може з’явитись можливість провести вільні вибори на окупованій території.

Детальніше читайте в інтерв’ю: "Ельмар Брок: Фейкових виборів на Донбасі не буде, доки Україна сама на них не погодиться"