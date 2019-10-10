Євродепутатка висловила сумніви, що "формула Штайнмаєра" допоможе на шляху до миру

У Європарламенті заявили, що "формула Штайнмаєра" викликає в українському суспільстві глибокі сумніви та протести, але саме така внутрішня дестабілізація відповідає інтересам Росії.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту в ході обговорення політичної ситуації в Україні заявила депутатка від Латвії Сандра Калнієте, яка представляє групу Європейської народної партії, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Є сумніви, що ця угода зможе просунути вперед пошук мирного рішення. Поки що єдина сторона, яка отримує перемогу, від цієї формули, це Росія. Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує РФ, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО. Тож зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, які можуть дестабілізувати суспільство. Але така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє", - зазначила Калнієте.

Вона зауважила, що у ситуації на сході України та в поведінці Росії майже нічого не змінилося з 2016 року, коли вперше була запропонована "формула Штайнмаєра".

"Зараз для всіх нас важливо пильнувати за розвитком подій в Україні, і подбати, щоб проблема Донбасу та анексії Криму не зникла з міжнародного порядку денного", - додала євродепутатка.

Як повідомлялося, ЄС сподівається, що узгодження так званої "формули Штайнмаєра" може призвести до прогресу у виконанні Мінських угод.