"Формула Штайнмаєра" може бути пасткою, але Україна ще може виграти – євродепутат

Співголова Парламентського комітету асоціації Україна ЄС, євродепутат від Польщі Вітольд Ващиковський вбачає ризики у реалізації "формули Штайнмаєра", проте заявляє, що "Україна ще може виграти".

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Якщо йдеться про "формулу Штайнмаєра", то мушу визнати: ми дивимося на її реалізацію з певним занепокоєнням. Адже вона може виявитися пасткою, яка призведе до повної втрати Донбасу", - зауважив євродепутат.

"Хоча, звичайно, ми не можемо заборонити Україні як суверенній державі робити кроки до пошуку порозуміння з Росією", - додав він.

За його словами, зараз президент Зеленський намагається нав’язати свою ініціативу росіянам, показуючи себе як політика, який прагне миру. Проте, каже Ващиковський, проблема полягає в тому, що росіяни не хочуть завершити цей конфлікт.

"Тому, визнаючи ризики цього плану, я також визнаю, що Україна ще може виграти, продемонструвавши, що саме РФ не хоче мирного розв’язання конфлікту", - резюмував депутат Європейського парламенту.

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Вітольд Ващиковський: Зеленський розуміє, що без реформ повториться ситуація 2014 року".