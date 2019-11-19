Зеленский озвучил вопросы, которые поднимет на "нормандской встрече"

Президент Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже планирует поднять вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и возвращения всех украинских политзаключенных и пленных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на брифинге с премьером Чехии в Киеве.

Зеленский отметил, что сейчас происходит серьезная подготовка к саммиту, потому что он хотел бы "реальных результатов".

"Мы не можем просто об этом говорить. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о понятных сроках. Я хочу говорить о деоккупации Донбасса с более или менее четкими сроками", - сказал президент Украины, добавив, что поднимет этот вопрос на саммите.

Он отметил, что в вопросе возвращения пленных тоже необходимо говорить о конкретных сроках

"Мы хотим всех наших людей вернуть домой... Я хочу говорить: Когда? Если всех, то когда? Конкретные сроки", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на саммите будут обсуждаться "серьезные вопросы", связанные с безопасностью и местными выборами, а также гуманитарные и социальные вопросы.

Зеленский сказал, что считает успехом само проведение "нормандской встречи", поскольку этот формат был заблокирован с 2016 года.