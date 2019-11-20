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Естонський спікер заявив про анексію Росією 5% територій Естонії і порівняв це із Кримом

Середа, 20 листопада 2019, 10:50

Спікер парламенту Естонії, член правління партії EKRE Хенн Пиллуаас заявив про те, що Росія анексувала близько п'яти відсотків території Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія анексувала близько 5% території Естонії. Анексія естонських територій нічим не відрізняється від окупації та анексії Криму", - написав Пиллуаас у своєму Facebook.

Він також додав, що "Естонія не має територіальних претензій до Росії", але хоче, щоб повернулися "наші" території.

Спікер естонського парламенту таким чином відреагував на інтерв'ю директора Другого європейського департаменту МЗС Росії Сергєя Бєляєва, у якому Бєляєв кілька разів назвав "нечинним" Тартуський мирний договір 1920 року.

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"Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни і одна з найважливіших основ нашої державності", - зазначив Пиллуаас.

Нагадаємо, згідно з Тартуським мирним договором, до Естонії 1920 року відходила частина територій, що нині входять до складу Росії. Це частини Кінгіссепського і Сланцевського районів Ленінградської області, а також Печорський край. Росія офіційно вважає цей договір нечинним.

Пиллуаас і раніше робив подібні заяви, як і голова МВС Март Хельме, лідер EKRE. У Москві називали це "провокаційними випадами, що містять по суті територіальні претензії до Росії".

Віцеголова EKRE Хенн Пиллуас 2018 року увійшов до списку осіб, яким заборонений в'їзд до РФ.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що країна не повинна відмовлятися від своєї вимоги до РФ компенсувати збитки від окупації в обмін на поліпшення відносин.

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