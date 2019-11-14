Спецслужби РФ використовували Естонію, щоб фінансувати операції за кордоном - міністр

Російські спецслужби використовували Естонією для фінансування своїх операцій за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр фінансів Естонії Мартін Гельме.

"Є два види грошей, які надходять з Росії. Один із них – це вкрадені гроші, які хочуть вивести з РФ", - сказав міністр. Інші гроші, за його словами, "дуже тісно пов’язані" з російськими спецслужбами.

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Гельме, який очолює комітет, що займається боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, заявив, що частина цих грошей "була використана російськими службами безпеки для фінансування своєї діяльності за кордоном".

При цьому Гельме не уточнив, про які саме спецслужби йде мова та не надав доказів на підтвердження своїх слів, зазначає агентство.

За словами Гельме, Естонія проводить розслідування брудних грошей, які останніми роками проходили через країну, і ділиться інформацією з владою США. Він додав, що у розслідуванні фігурують особи, які перебувають під санкціями США.

Нагадаємо, в Естонії закрився данський банк Danske, який був вплутаний у скандал з відмиванням грошей.

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Фінансова інспекція Естонії заявила, що Danske протягом декількох років порушував чинні в Естонії постанови щодо боротьби з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.

Айвар Рехе, який керував філією банку Danske в Естонії з 2006 по 2015 рік, наклав на себе руки. Він був на чолі банку у той час, коли через нього пройшли близько 220 мільярдів доларів сумнівного походження з Росії і не тільки.

За даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергєя Магнітського у 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Браудер, колишній роботодавець Магнітського.