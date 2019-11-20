Эстонский спикер заявил об аннексии Россией 5% территории Эстонии и сравнил это с Крымом

Спикер парламента Эстонии, член правления партии EKRE Хенн Пиллуаас заявил о том, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия аннексировала около 5% территории Эстонии. Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пиллуаас в своем Facebook.

Он также добавил, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтобы вернулись "наши" территории.

Спикер эстонского парламента таким образом отреагировал на интервью директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, в котором Беляев несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - отметил Пиллуаас.

Напомним, что согласно Тартускому мирному договору, к Эстонии в 1920 году отходила часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Россия официально считает этот договор недействительным.

Пиллуаас и раньше делал подобные заявления, как и глава МВД Март Хельме, лидер EKRE. В Москве называли это "провокационными выпадами, содержащие по сути территориальные претензии к России".

Вице-глава EKRE Хенн Пиллуас в 2018 году вошел в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что страна не должна отказываться от своего требования к РФ компенсировать убытки от оккупации в обмен на улучшение отношений.