Рада проголосувала за останній законопроєкт для "промислового безвізу" з ЄС

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт 2172 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Як повідомляє "Європейська правда", за ухвалення даного законопроєкту у першому читанні проголосувало 310 депутатів.

У коментарі "Європейській правді" співавтор проєкту, народний депутат Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила, що монобільшість розраховує на його ухвалення в цілому в грудні.

Ухвалення відповідного закону є однією з останніх умов, які має виконати Україна для початку переговорів із ЄС щодо підписання перших договорів про запровадження "промислового безвізу", тобто спрощеного експорту промислових товарів з України до ЄС без додаткової сертифікації.

Роксолана Підласа у своєму Facebook навела його ключові принципи, пояснивши, що йдеться про реформування системи перевірки виробництва:

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Зокрема, за її словами, будуть "скасовані штрафи за формальні порушення".

"Встановлюємо червоні лінії для перевіряльників. Забороняємо виймати будь-які документи на підприємстві, окрім тих, що стосуються перевірки та необхідні для встановлення постачальника, Захищаємо маленький бізнес: відповідальність за небезпечну продукцію несе імпортер або виробник, а не торговець. Посилюємо відповідальність за недопущення на перевірку. Сьогодні порушнику легше заплатити 340 грн штрафу, ніж нести відповідальність", пояснила вона.

За словами Підласої, сьогодні інспектори замість того, щоб перевіряти і запобігати порушенням, здійснюють "покарання і здирництво".

Як відомо, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

На думку уряду, наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.