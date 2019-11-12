Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рада проголосувала за останній законопроєкт для "промислового безвізу" з ЄС

Іспанія: соціалісти і ліві підписали урядовий пакт

В ЄС вбачають "обнадійливі сигнали" у розведенні військ на Донбасі

Зеркаль сказала, хто може представляти Україну в Суді ООН після її відставки






Рада проголосувала за останній законопроєкт для "промислового безвізу" з ЄС

Вівторок, 12 листопада 2019, 20:47

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт 2172 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Як повідомляє "Європейська правда", за ухвалення даного законопроєкту у першому читанні проголосувало 310 депутатів.

У коментарі "Європейській правді" співавтор проєкту, народний депутат Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила, що монобільшість розраховує на його ухвалення в цілому в грудні.

Ухвалення відповідного закону є однією з останніх умов, які має виконати Україна для початку переговорів із ЄС щодо підписання перших договорів про запровадження "промислового безвізу", тобто спрощеного експорту промислових товарів з України до ЄС без додаткової сертифікації.

Роксолана Підласа у своєму Facebook навела його ключові принципи, пояснивши, що йдеться про реформування системи перевірки виробництва:

Читайте також
Міністр економіки розказав про пріоритети на європейському напрямку

Зокрема, за її словами, будуть  "скасовані штрафи за формальні порушення".

"Встановлюємо червоні лінії для перевіряльників. Забороняємо виймати будь-які документи на підприємстві, окрім тих, що стосуються перевірки та необхідні для встановлення постачальника, Захищаємо маленький бізнес: відповідальність за небезпечну продукцію несе імпортер або виробник, а не торговець. Посилюємо відповідальність за недопущення на перевірку. Сьогодні порушнику легше заплатити 340 грн штрафу, ніж нести відповідальність", пояснила вона.

За словами Підласої, сьогодні інспектори замість того, щоб перевіряти і запобігати порушенням, здійснюють "покарання і здирництво".

Як відомо, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Читайте також
"Промисловий безвіз": оціночна місія ЄС може прибути вже у першій половині 2020 року

Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

На думку уряду, наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС Торгівля
powered by lun.ua