Уряд вніс зміни до плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС

20 листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки, кажуть у Кабміні.

План заходів спрямований на виконання цілей Програми діяльності Уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі.

Оновлений документ актуалізує, доповнює та узгоджує завдання із правом ЄС, яке динамічно розвивається.

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Завдання, які були оновлені, відносяться до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги та конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.

Рішення, кажуть в уряді, дозволяє "перепрошити" програмне забезпечення для операційної системи європейської інтеграції України.

"Це пришвидшить рух України до ЄС, паралельно зробить такий рух більш прозорим, а владу – реально підзвітною громадянам України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд також відкрив для громадськості доступ до "Пульсу Угоди" – онлайн-системи моніторингу реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.