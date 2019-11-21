У Гаазі почалися перші слухання "морської справи" України проти Росії
У Гаазі о 10 годині за місцевим часом почалися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу, сформованого у відповідності до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Процес проходить у Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration) у Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.
На слуханнях будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема - Регламент Арбітражного трибуналу.
Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.
7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.
Втім, як заявила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль, Україна судитиметься з РФ попри повернення кораблів.
"Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - заявила заступниця міністра.