У Гаазі почалися перші слухання "морської справи" України проти Росії

У Гаазі о 10 годині за місцевим часом почалися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу, сформованого у відповідності до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Процес проходить у Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration) у Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.

На слуханнях будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема - Регламент Арбітражного трибуналу.

Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

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Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

Втім, як заявила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль, Україна судитиметься з РФ попри повернення кораблів.

"Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - заявила заступниця міністра.