В Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России

В Гааге в 10:00 по местному времени начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration) во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности - Регламент Арбитражного трибунала.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

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Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

Впрочем, как заявила заместитель главы МИД Лана Зеркаль, Украина будет судиться с РФ несмотря на возвращение кораблей.

"Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - заявила заместитель министра.