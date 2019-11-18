Україна судитиметься з РФ у трибуналі з морського права попри повернення кораблів

21 листопада Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН проведе перші слухання у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів за Конвенцією ООН з морського права.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила заступниця глави МЗС України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Зеркаль зазначила, що "поки "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу". Як відомо, очікується, що Москва поверне Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі 18 листопада.

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Зеркаль нагадала, що Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

"Проте наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - заявила заступниця міністра.

Вона провела паралель з відомою справою щодо "Арктік Санрайз" (Нідерланди проти Росії), у якій арбітражний трибунал визнав порушення Росією Конвенціїї ООН з морського права та зобов’язав сплатити компенсацію на користь королівства Нідерланди.

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"Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права", - резюмувала Зеркаль.

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

24 полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.