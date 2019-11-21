У Сербії підтвердили присутність розвідника РФ на скандальному відео

Глава управління аналітики Агентства з питань безпеки Сербії Релья Жельський підтвердив, що на скандальному відео, де зафіксована зустріч нібито сербського агента і російського розвідника, дійсно присутній офіцер російської розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

У Сербії днями опублікували відео, на якому, за твердженнями журналістів, співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає хабар "сербському агенту - високопосадовцю" у Белграді. Як повідомили у МЗС Сербії, Клебан свого часу обіймав посаду помічника аташе в посольстві Росії в Белграді, але його звільнили з цієї посади в червні 2019 року.

Сербські органи у зв'язку з появою запису почали розслідування, а президент Александар Вучич 21 листопада зустрівся з послом Росії в Сербії Александром Боцан-Харченком.

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Як передає Kurir, у зустрічі також взяв участь міністр оборони Сербії Александар Вулін.

Боцан-Харченко не прокоментував зміст ранкової розмови з Вучичем і Вуліним, а просто посміхнувся і сів у машину.

На 18 годину вечора Вучич скликав засідання Ради національної безпеки.

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що інцидент з нібито спробою вербування сербського військового представником воєнного аташату РФ не вплине на відносини Москви і Белграда, пише ТАСС.