В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на скандальном видео

Глава управления аналитики Агентства по вопросам безопасности Сербии Рельмо Жельский подтвердил, что на скандальном видео, где зафиксирована встреча якобы сербского агента и российского разведчика, действительно присутствует офицер российской разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде. Как сообщили в МИД Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.

Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

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Как передает Kurir, во встрече также принял участие министр обороны Сербии Александар Вулин.

Боцан-Харченко не прокомментировал содержание утренней беседы с Вучичем и Вулиным, а просто улыбнулся и сел в машину.

На 18:00 Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с якобы попыткой вербовки сербского военного представителем военного атташе РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда, пишет ТАСС.