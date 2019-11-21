В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на скандальном видео
Глава управления аналитики Агентства по вопросам безопасности Сербии Рельмо Жельский подтвердил, что на скандальном видео, где зафиксирована встреча якобы сербского агента и российского разведчика, действительно присутствует офицер российской разведки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.
В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде. Как сообщили в МИД Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.
Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.
Как передает Kurir, во встрече также принял участие министр обороны Сербии Александар Вулин.
Боцан-Харченко не прокомментировал содержание утренней беседы с Вучичем и Вулиным, а просто улыбнулся и сел в машину.
На 18:00 Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с якобы попыткой вербовки сербского военного представителем военного атташе РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда, пишет ТАСС.