Іспанія відмовилась від співпраці з РФ в боротьбі з дезінформацією - ЗМІ

Ідея співпраці між Іспанією і Росією у боротьбі з дезінформацією, висунута рік тому, не призвела до яких-небудь результатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Видання нагадує, що рік тому міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель прийняв свого російського колегу Сергєя Лаврова в Мадриді і прийняв пропозицію, яка в підсумку виявилася отруєною: створення спільної робочої групи по боротьбі з кіберзагрозами і маніпулюванням інформацією.

"Рік по тому від цього органу не залишилося і сліду. Хоча він ніколи не зізнавався в цьому публічно, Боррель в кінцевому підсумку відмовився від цього зобов'язання" - зазначає El Pais.

Причиною, яка змусила його зупинити проєкт, стали ознаки того, що частина дезінформації на території ЄС і Іспанії походить з території РФ.

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Результатом зустрічі Лаврова і Борреля в будівлі МЗС Іспанії рік тому став також план політичних консультацій між Іспанією та Росією щодо зміцнення зв'язків. Третій контакт за цією угодою відбувся 15 листопада, коли в Мадриді пройшла зустріч представників обох міністерств.

Представник МЗС Іспанії відмовився уточнити, чи йшлося про боротьбу з інформаційними маніпуляціями, але в опублікованій того дня записці міністерство повністю ухиляється від цього питання.

Урядові джерела підтверджують, що ідея співпраці з Росією в питанні боротьби з дезінформацією була виключена з тем, які піднімалися на консультаціях.

Як повідомлялося, Національний суд Іспанії почав розслідувати ймовірне втручання російської розвідки у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії.