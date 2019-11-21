Испания отказалась от сотрудничества с РФ в борьбе с дезинформацией – СМИ

Идея сотрудничества между Испанией и Россией в борьбе с дезинформацией, выдвинутая год назад, не привела к каким-либо результатам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Издание напоминает, что год назад министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в Мадриде и принял предложение, которое в итоге оказалось токсичным: создание совместной рабочей группы по борьбе с киберугрозами и манипулированием информацией.

"Год назад от этого органа не осталось и следа. Хотя он никогда не признавался в этом публично, Боррель в конечном итоге отказался от этого обязательства", - отмечает El Pais.

Причиной, заставившей его остановить проект, стали признаки того, что часть дезинформации на территории ЕС и Испании исходит с территории РФ.

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Результатом встречи Лаврова и Борреля в здании МИД Испании год назад стал также план политических консультаций между Испанией и Россией по укреплению связей. Третий контакт по этому соглашению состоялся 15 ноября, когда в Мадриде прошла встреча представителей обоих министерств.

Представитель МИД Испании отказался уточнить, шла ли речь о борьбе с информационными манипуляциями, но в опубликованном в тот день записке министерство полностью уклоняется от этого вопроса.

Правительственные источники подтверждают, что идея сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с дезинформацией была исключена из тем, которые поднимались на консультациях.

Как сообщалось, Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании.