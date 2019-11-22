Президент Сербії: відео зі шпигуном РФ справжнє, але Росія - братська країна

Президент Сербії Александр Вучич підтвердив, що служби безпеки країни виявили шпигунство з боку Росії, проте сказав, що на відносини з Москвою це не вплине.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PTC, про це Вучич сказав на пресконференції у четвер.

Президент Сербії звернувся до громадськості з приводу шпигунського справи і розповів подробиці. Нагадаємо, у Сербії днями опублікували відео, на якому, за твердженнями журналістів, співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає гроші "сербському агенту - високопосадовцю" у Белграді.

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Як повідомили у МЗС Сербії, Клебан свого часу обіймав посаду помічника аташе в посольстві Росії в Белграді, але його звільнили з цієї посади в червні 2019 року.

За словами сербського президента, відео зняли 24 грудня 2018 року. Сербський агент був об'єктом стеження з боку спецслужб через контакти з хорватської контррозвідкою.

Вучич каже, що спецслужби неодноразово документували контакти Клебана з сербським агентом. Також у сербської сторони є докази щодо інших російських шпигунів, стверджує президент.

"Тільки з Клебаном було зафіксовано 10 контактів, у нас також є фото-, аудіо- та відеодокументація, на якій він давав гроші", - сказав сербський президент.

Він додав, що Клебан більше не перебуває на території Сербії.

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Водночас Вучич заявив, що він не забуває про все, що Росія зробила для Сербії. Він нагадав, що Сербія стала єдиною європейською країною, яка не вводила санкції проти РФ.

"Ми не змінимо нашу політику щодо Росії, яку ми вважаємо братською і дружньою країною ... але ми зміцнимо нашу власну розвідувальну оборону", - сказав Вучич.

"Я тільки запитав російського посла: чому? Я не бачу в цьому логіки", - сказав Вучич, висловивши упевненість, що президент Росії Владімір Путін не був проінформований про дії Клебана.

Сербські органи у зв'язку з появою запису почали розслідування, а президент Александр Вучич 21 листопада зустрівся з послом Росії в Сербії Александром Боцан-Харченком.

У четвер президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що 4 грудня планує провести переговори з російським президентом Владіміром Путіним.

В МЗС РФ заявили, що історія з відеозаписом можливої передачі грошей російським військовим сербському чиновнику — це провокація перед зустріччю з Путіним.